U Srbiji na snazi narandžasti meteo-alarm, temperatura i do 38 stepeni

Radio 021 pre 1 sat

U Srbiji će biti sunčano i veoma toplo, s temperaturom do 38 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ je izdao narandžasti meteo-alarm. To znači da je vreme opasno i da su prognozirane opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Prema upozorenju, treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe. Najniža temperatura od 14 do 23, a najviša od 35 do 38 stepeni, vetar slab i umeren