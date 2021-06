Nakon paklenih vrućina stižu pljuskovi i grad: Meteorolog najavio - uskoro pad temperature!

Mondo pre 2 sata | Tamara Jovanović

Nakon paklenih vrućina za vikend nam stiže blago osveženje koje će biti praćeno pljuskovima i grmljavinom u pojedinim delovima zemlje.

Nakon paklenih vrućina za vikend nam stiže blago osveženje koje će biti praćeno pljuskovima i grmljavinom u pojedinim delovima zemlje. Meteorolog Đorđe Đurić najavio je da nas nakon paklenih vrućina, od četvrtka čeka blago osveženje uz znatno prijatnije temperature. "Toplotni talas još danas i sutra, temperatura do 38 stepeni. Od četvrtka mnogo prijatnije. Pred nama je sunčan i vreo dan. Maksimalna temperatura biće od 34 do 38 stepeni, u Beogradu do 36 stepeni