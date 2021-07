Dačić za DW: Kompromis u dijalogu realno stanje na terenu

Nova pre 44 minuta | Autor:Beta Autor:Beta

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi kompromis na kojem Srbija insistira u dijalogu sa Kosovom za njega bio relano stanje na terenu. „Mi imamo jednu situaciju koja je i dalje otvorena.

A to znači da je nerešeno pitanje statusa Kosova, bez obzira što Kosovo misli da je to pitanje rešeno, a ono nije rešeno sve dok ne budu primljeni u Ujedinjene nacije. S druge strane, situacija na terenu – to je ono što Amerikanci često vole da kažu – je takva da, bez obzira na to što će 99 odsto gradjana Srbije da kaže da je Kosovo deo Srbije, Srbija nema puni suverenitet u Prištini. Ali isto tako ni Priština nema puni suverenitet na severu Kosova“, rekao je Dačić