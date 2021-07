Ispovest pretučenog dečaka na KiM: Udarali su me i šutirali po glavi, pokidali lanac s krstićem i gazili ga

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto: Kosovo Online Sa vidnim povredama iznad oka, podlivima i posekotinama na rukama i nogama, Nikola je za Kosovo onlajn rekao da je napadnut od grupe dečaka, starijih od sebe, bez ikakvog razloga. - Igrali sam fudbal sa svojom braćom i drugarima, a onda su mi prišli neki dečaci i napali me bez ikakvog razloga.

Počeli su da me udaraju, a kada sam ja krenuo da bežim, sustigli su me i oborili na zemlju. Onda su me udarali i šutirali po glavi, telu, pokidali su mi i zlatni lanac na kojem je bio krstić i gazili su ga po zemlji. Nisam mogao da vidim ko me je tačno napao - vidno uznemiren i uplašen, govorio je Nikola. Da je poslednji napad i prebijanje trinaestogodišnjeg Nikole Perića samo logični sled događaja onog što se dešava u poslednje vreme u Gojbulji smatra i njegov