Dečak Nikola kog su pretukli Albanci za "Novosti": Išao sam sa braćom i napali su nas - bacili me na zemlju i udarali, uplašio sam se (video)

Večernje novosti

Foto: D. Zečević On je primljen je u Kliničko – bolnički centar u Severnoj Mitrovici, a nakon saniranja zadobijenih povreda, zadržan je radi dalje opservacije. Reporteri "Novosti" posetili su dečaka: - Išao sam sa braćom, napali su nas Albanci, mene su bacili na zemlju i bili su me, udarali su me po glavi, svuda su me udarali, krstić su mi skidali, gazili... Radomir Perić, Nikolin otac, koji pored njega ima još dvoje dece, kaže da se boji za njihovu bezbednost.