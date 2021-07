Vukčević: Vučić upropastio dokaz protiv Orića, Dolovac godinama čini krivična dela

Beta pre 1 sat

Prvi tužilac u Srbiji za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je predsednik države Aleksandar Vučić upropastio dokaz protiv nekadašnjeg komandanta Armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića, koji je u Hagu bio optužen za ratne zločine nad Srbima, ali je oslobođen.

"Predsednik Vučić se predstavlja kao najbolji student (Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu), a ja ne verujem uopšte u tu priču. I vidim, bar što se tiče krivičnih dela, da on to ne razume", rekao je Vukčević za novi broj nedeljnika NiN

"Кada smo tražili dokaze protiv Nasera Orića, došli smo do jednog svedoka, koji je bio njegov ratni drug. Dao nam je lokalitet gde je pobijeno 12 Srba. Taj zaštićeni svedok dao je iskaz da je lično Orić ubio jednog sudiju tako što mu je bajonetom prvo zabio nož u oko i onda ga zaklao, što je bila istina", rekao je Vukčević.

Vukčević je naveo da je na televiziji video da predsednik, tada kao premijer Srbije, "daje taj opis iz iskaza zaštićenog svedoka". "Tako je taj dokaz upropašćen. I kad god nešto kaže o bilo kom krivičnom predmetu, on ga - kontaminira", rekao je Vukčević.

Na vlasti antihaški lobi, Dolovac godinama čini krivična dela

Vladimir Vukčević izjavio je da je na vlasti sada "antihaški lobi" i da je odnos aktuelnih vlasti prema istragama ratnih zločina takav da podstiče da se ništa ne radi.

"Pa, vlast je i izabrala aktuelnu tužiteljku (Snežanu Stanojković). Doveli su je (Milovan) Drecun, Veljko Odalović i slični njima. Da, to znači da je antihaški lobi sada na vlasti u Srbiji", rekao je Vukčević, za novi broj nedeljnika NiN.

Vukčević je rekao da je Stanojković "preporučilo to što će sve da ih sluša i što ništa neće da radi".

"Vidite da ništa nije urađeno. Dok sam bio tužilac, dao sam joj najnižu ocenu – jedinicu. Onda su vršili pritisak na mene: 'Nemoj da si takav, pa što da ona ima traumu od tebe, ne spava'. Tako su joj podigli ocenu na - trojku, a na kraju su je i izabrali za tužiteljku. Bruka, sramota", naveo je on.

Vukčević, koji je postupao i u slučajevima organizovanog kriminala, ocenio je da republička tužiteljka Zagorka Dolovac "godinama čini krivična dela".

"Ne postupa i ne reaguje na slučajeve Кrušika, na rušenje u Savamali, pogibiju u helikopteru… To su produžena krivična dela - zloupotreba službenog položaja. Pa, tužilac mora da radi svoj posao. Sada je ponovo jedini kandidat za to mesto zato što odgovara vlastima. Ne bi im odgovarao tužitelj kao ja. Ona ne razume taj posao i nema ni jedan radni rezultat", rekao je Vukčević.

On je naveo i da se potpuno slaže sa konstatacijom advokata i nekadašnjeg državnog pravobranioca Seada Spahovića, u prošlom broju ovog nedeljnika, da je "organizovani kriminal u vrhu vlasti".

"E zato je i borba protiv organizovanog kriminala - nikakva. Nije se Veljko Belivuk pojavio ođednom. Ljudi poput njega su ranije korišćeni u političke svrhe. Vidim kako je oslobođen za ubistvo karatiste na šinama. Odmah sam prepoznao rukopis, izgubljen DNК, providne nameštaljke", rekao je Vukčević na pitanje čiji je to rukopis, ističući da "niko nije to mogao da uradi osim vlasti". Na pitanje gde se još vidi taj rukopis vlasti u organizovanom kriminalu danas, on je uzvratio pitanjem: "Da li je moguća Jovanjica bez prisustva vlasti?".

"Da li je moguć Кrušik? Džozef Bajden je nedavno doneo odluku o proširenju crne liste i čujem nezvanično, ako je to tačno, da na tom spisku ima 500 naših ljudi", rekao je Vukčević.

(Beta, 07.08.2021)