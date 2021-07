Danas promenljivo oblačno sa pljuskovima, do 34 stepena

Politika pre 2 sata

U Srbiji će danas u većem delu biti promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Na istoku će biti pretežno sunčano. Duvaće slab, istočni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 16 do 22, najviša od 30 do 34 stepena, saopštio je RHMZ. U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblacno sa kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom. Najniža temperatura biće 22, najviša 33 stepena. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 18. jula, u ponedeljak pretežno sunčano, posle podne u planinskim predelima retka