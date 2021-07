Urušio se hotel u Kini, ima mrtvih VIDEO

Nova pre 5 sati | Autor:Beta Autor:Beta

Najmanje jedna osoba je poginula, a 10 se vodi kao nestalo nakon što se danas urušio hotel u turističkom gradu Sudžou na istoku zemlje, javila je kineska televizija CCTV. „Operacije spasavanja se nastavljaju, a u toku je istraga kako bi se utvrdili uzroci tragedije“, koja se dogodila u 15.33 po lokalnom vremenu (07.33 GMT), dodaje CCTV.

Sedam osoba je izvučeno iz ruševina hotela, ali su tri osobe u teškom stanju, navodi isti izvor. A Four Seasons Hotel collapsed in Suzhou, Jiangsu province. As of 18:40, eight people have been rescued. Among them, one died. Another 10 people have lossed contact. The governor has come to the scene to direct the rescue. The cause of the accident is under investigation. pic.twitter.com/XpWH7cvQgm — Source Beijing (@SourceBeijing) July 12, 2021 Hotel je otvoren 2018.