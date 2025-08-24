Kim Džong Un nadgledao ispaljivanje novih raketa protivvazdušne odbrane

RTS pre 12 minuta
Severnokorejski lider Kim Džong Un nadgledao je ispaljivanje dve vrste poboljšanih raketa protivvazdušne odbrane, u svrhu testiranja njihove borbene sposobnosti, javila je državna novinska agencija KCNA.

Testiranje novih raketa izvršeno je uoči sastanka između američkog i južnokorejskog predsednika, Donalda Trampa i Li Džae Mjunga koji je zakazan za sutra, i dok su u toku zajedničke vojne vežbe dve zemlje, koje su počele 18. avgusta. Ranije ovog meseca, Kim je osudio vojne vežbe Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje kao njihovu nameru da ostanu "najneprijateljskije" prema njegovoj zemlji, kada je obećao da će ubrzati izgradnju nuklearnog oružja. Kako je
