Američki zvaničnici: Potpuno vakcinisanima ne treba treća doza

Slobodna Evropa pre 58 minuta

Američki zdravstveni zvaničnici rekli su nakon sastanka sa proizvođačem vakcina Pfizer da Amerikancima koji su potpuno vakcinisani protiv korona virusa nije potrebna treća doza.

Pfizer je objavio prošle sedmice da planira zatražiti od američkih regulatora odobrenje za dodatnu dozu vakcine, na osnovu dokaza o povećanom riziku od infekcije šest mjeseci nakon imunizacije i širenja delta soja virusa.