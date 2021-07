EK usvojio paket mjera za ostvarenje klimatskih ciljeva

Al Jazeera pre 1 sat | Izvor: Agencije

Ispuštanje gasova na novim vozilima će morati biti smanjeno za 55 posto do 2030. godine, a od 2035. godine moći će se proizvoditi samo vozila s nultom emisijom gasova.

Evropska komisija usvojila je paket mjera kako bi se glavne politike Evropske unije uskladile s ciljem smanjenja emisije gasova s efektom staklene bašte za najmanje 55 posto do 2030. godine u odnosu na nivo iz 1990. godine. Ubrzanje smanjenja emisija štetnih gasova tokom naredne desetljeća je neophodno da bi Evropa postala klimatski neutralan kontinent do 2050. godine, saopćio je EK, prenosi Tanjug. Klimatski paket nazvan “Spremni za 55” (Fit for 55) sadrži