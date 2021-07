Maksimalna brzina 600 km/h: Kina predstavila najbrži voz na svetu FOTO

Nova pre 23 minuta | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Kineski novi brzi maglev (magnetna levitacija) voz sišao je danas sa proizvodne trake, a dizajniran je da postigne brzinu do 600 kilometara na sat, što ga trenutno čini najbržim kopnenim vozilom na svetu.

Novi sistem maglev prevoza imao je premijeru u primorskom kineskom gradu Chingdaou, u istočnoj provinciji Šandung, javlja Kineski radio na srpskom jeziku. China unveils 600 kph maglev train – state media https://t.co/zVOhcw3EQS pic.twitter.com/6QEpIOmwJ6 — Reuters (@Reuters) July 20, 2021 Očekuje se da distancu od 1.000 kilometara voz pređe za dva i po sata. 🚝🇨🇳 World's first 600 kph high-speed maglev train rolls off the assembly line on Tuesday in east China's