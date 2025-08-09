Rusija tvrdi da je u poslednja 24 časa Ukrajina izgubila skoro 1.400 vojnika na frontu

Beta pre 42 minuta

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je ukrajinska vojska izgubila 1.395 vojnika u ratnoj zoni u proteklom danu.

Ministarstvo je u saopštenju koje je preneo TASS nabrojalo sve oblasti i koliko je u njima navodno ukrajinskih vojnika ubijeno.

Rat u Ukrajini počeo je ruskom invazijom 2022. godine, a predsednici SAD i Rusije sastaće se u petak na Aljasci kako bi razgovarali o potencijalnom kraju sukoba.

Ukrajinski predsednik je odbacio ideju o pregovorima o kraju rata bez ukrajinske strane i naveo da Ukrajina "neće dodeliti Rusiji nikakve nagrade za ono što je učinila" i da Ukrajinci "neće dati svoju zemlju okupatoru".

(Beta, 09.08.2025)