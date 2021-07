Lavrov i Keri razgovarali telefonom: Jedna od tema priprema za sednicu Konferencije UN za klimatske promene

Blic pre 2 sata

Rezultati posete Moskvi specijalnog predstavnika američkog predsjednika za klimu Džona Kerija bili su glavna tema njegovog telefonskog razgovora sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

U saopštenju se navodi da su dvojica zvaničnika razgovarala o rezultatima posete Kerija Moskvi, te da su se usredsredili na važnost bilateralne i multilateralne saradnje na zaštiti životne sredine i o pripremama za 26. sednicu Konferencije UN za klimatske promene, koja će se održati u Glazgovu od 31. oktobra do 12. novembra. Razgovor je obavljen na inicijativu SAD, prenio je TASS. Keri je boravio u poseti Rusiji od 12. do 15. jula. On je tokom boravka u Moskvi