Kon: Nije se odustalo od uvođenja novih mera

Radio 021 pre 20 minuta

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon kaže da je već počelo punjenje bolnica, kao i da će se povećavati broj novozaraženih.

"Ne možemo dočekati četvorocifrene brojeve sa istim merama koje imamo sada i to mora svakom da bude jasno", poručuje Kon za RTS. Kon je naveo da se epidemiološka situacija jasno pogoršava, s tim što je još uvek relativno mirno. "Broj onih koji su u bolnicama je u odnosu na neki period ranije još uvek mali, ali će se to menjati i počeće punjenje bolnica. To je zapravo već i počelo", dodao je Kon. Ukazao je da će se povećati i broj dnevno otkrivenih slučajeva zaraze,