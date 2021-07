Tužilac najavio podizanje optužnice protiv Belivuka i njegove grupe idećeg petka

IndeksOnline pre 3 sata

BEOGRAD – Tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić najavio je danas da će optužnica protiv Veljka Belivuka i njegove grupe najverovatnije biti podignuta idućeg petka, jer je tužilaštvu potrebno još sedam ili osam dana da završi istragu.

On je, na konferenciji za novinare u Višem sudu, rekao da će to svakako biti u zakonskom roku. Nenadić je rekao da se istraga sprovodi protiv 31 osobe, kao i da je od početka istrage bilo više proširenja, a da se te osobe terete za pet teških ubistava, trgovinu drogom i oružjem, jednu otmicu i jedno silovanje. On je naglasio da su obezbedjeni materijalni dokazi iz veštačenja kao i tragovi vezani za prostorije gde se smatra da su žrtve ubijane. Nenadić je rekao da