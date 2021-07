“Imamo dobre vesti, obradovaćemo građane”

Vesti online pre 19 minuta | Tanjug

Premijerka Ana Brnabić očekuje da naredne sedmice bude održana sednica Kriznog štaba, koji će na osnovu preporuke Stručnog komiteta za imunizaciju doneti odluku o trećoj dozi vakcine.

Brnabić je rekla da će se Krizni štab osloniti na odluku, odnosno preporuku stručnjaka. Stručni komitet za imunizaciju preporučio je u toku dana treću dozu vakcine protiv korona virusa. Premijerka je poručila da ima dovoljno vakcina da svi prime cepivo, i apelovala još jednom da sve one koji se nisu vakcinisali da to učine, jer je to jedini način da se vratimo normalnom životu, da budemo bezbedni. – Da im se, čak i ako se zaraze novim sojevima, sačuva život, da