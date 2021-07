Muškarac na ulici šamarao i gurao dve žene, uhapšen po prijavi građana (video)

Jugmedia pre 2 sata | juGmedia

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su muškarca M.A.(1983) zbog postojanja osnova sumnja da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

Naime, on je danas na Bulevaru Nemanjića na pešačkom prelazu izašao iz svog automobila i dvema ženama zadao udarce po glavi. One su prethodno stale u odbranu starije žene koja se sporo kretala prelazeći pešački prelaz, dok je on iz automobila trubio, navodi se u policijskom saopštenju. Takođe, snimak ovog dešavanja širi se društvenim mrežama, a iz policije kažu da je ovaj muškarac priveden po prijavi građana. Njemu je određeno zadržavanje od 48 časova, nakon čega