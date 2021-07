MUP: Uhapšen muškarac koji je fizički napao dve žene na pešačkom prelazu u Nišu

Danas pre 4 sati | Beta

Policija u Nišu uhapsila je danas M. A. (38), koji je osumnjičen da je fizički napao dve žene na pešačkom prelazu, saopšteno je iz MUP-a. M. A. se tereti da je danas na pešačkom prelazu u Bulevaru Nemanjića u Nišu, izašao iz svog automobila i dvema ženama zadao udarce po glavi. One su prethodno stale u odbranu starije žene koja se sporo kretala prelazeći pešački prelaz, dok je on iz automobila trubio. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će uz