Dr Đerlek: Situacija je kompleksna, za mesec dana može biti zabrinjavajuća! Poslednja nedelja avgusta ključna za povratak u školu

Kurir pre 1 sat

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek kaže da je trenutna epidemijska situacija u Srbiji kompleksna i da za mesec dana može biti zabrinjavajuća. "Evidentno je pojavnom sunčanih dana i godišnjih odmora da su ljudi zaboravili da je korona virus prisutan i da su zaboravili da treba da se vakcinišemo.

Uglavnom su svoju pažnju usmerili na korišćenje godišnjih odmora i opustili se", rekao je on. Istakao je da to može da razume posle 15 meseci stresa. "Sa druge strane, ne mogu to da podržim iz dva razloga. Jedan je – ići nevakcinisan na letovanje i mešati se sa građanima evropskih zemalja gde je aktuelna epidemijska situacija vrlo loša je velika mogućnost da se zarazite i vrlo je opasno. Sa druge strane, nevakcinisan čekati delta soj i septembar je vrlo rizično",