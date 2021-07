Vučić: U čemu je problem da država da još 20 evra, prošli put u komadu dato 100

N1 Info pre 1 sat | Autor:Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da ne vidi u čemu je problem da punoletni građani dobiju pomoć još po 20 evra kad je prošle godine država dala "u komadu" 100 evra. „Stalno se priča da se nešto daje pre izbora.

Prošle godine smo dali u komadu 100 evra i ljudi su to prihvatili. Ljudi su videli da država to može da uradi“, rekao je Vučić, odgovarajući na pitanja novinara, nakon prijema sportista sa Kosova, Republike Srpske i dijaspore. Dodao je da je važno da se u svakom trenutku vodi računa da javni dug ne „ode“ preko 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). On je naveo nekoliko primera zemalja gde je javni dug daleko veći nego u Srbiji. „Grčka ima dug oko 240 odsto BDP-a,