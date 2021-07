Pakleno do kraja meseca, a u avgustu? Meteorolog otkrio kakvo nas vreme čeka narednog meseca

Mondo pre 6 sati | Tamara Jovanović

Do kraja jula nas očekuje veoma toplo vreme, a meteorolog Slobodan Sovilj otkrio je kakve temperature će biti tokom avgusta.

Do kraja jula nas očekuje veoma toplo vreme, a meteorolog Slobodan Sovilj otkrio je kakve temperature će biti tokom avgusta. U Srbiji se do kraja jula očekuje sunčano i veoma toplo vreme, sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Samo u četvrtak ujutru na severu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Međutim, u prvim danima avgusta očekuje nas blaži pad temperature, tako će od