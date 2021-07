Vremenska prognoza - 29. jul

RTS pre 3 sata

Najviše temperature prognizirane su za Šumadiju, Pomoravlje, istok i jugoistok zemlje. Oblaci koji su sada iznad Alpa, premeštaju se na istok, na putu ka Srbiji slabe, pa će se ujutru na severu naoblačiti, ali se padavine ne očekuju. Ujutru temperatura od 16 do 24 stepena, najviša od 33 do 39. U Beogradu još jedna tropski topla noć, temperatura se neće spustiti ispod 24 stepena, u najtoplijem delu dana 35.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 29.07.2021. Četvrtak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Ujutro na severu umereno oblačno. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 24, a najviša od 33 do 39 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 38 stepeni, verovatnoća 85% 30.07.2021. Petak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 17 do 23, a najviša od 35 do 39 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 38