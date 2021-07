Muzika: „Kompadre, nedostajaćeš" - preminuo Dasti Hil, basista čuvene rok grupe ZZ Top

BBC News pre 40 minuta

Getty Images Dusty Hill played bass with ZZ Top for over 50 years

Dasti Hil, basista američkog bluz rok sastava ZZ Top (Zi Zi Top), preminuo je u 72. godini.

Članovi benda Bili Gibons i Frenk Bird rekli su da je Hill umro u snu u svom domu u Hjustonu u Teksasu.

Dalje detalje nisu izneli.

Hil je prošle nedelje napustio turneju kako bi zalečio povredu kuka, ali pokazalo se da je imao mnogo ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Poznat po dugoj bradi, šeširu i naočarima za sunce, Hil je više od 50 godina svirao u legendarnom američkom bendu.

„Sa žalošću smo primili vest kako je u snu u svom domu u Hjustonu preminuo naš 'kompadre' Dasti Hil.

„Tvoja osobnost, smisao za humor i neprestana predanost bendu omogućila nam je da stvorimo veliku bazu obožavalaca kojima ćeš nedostajati kao i nama", objavila su preostala dvojica članova benda, bubnjar Frenk Bird i drugi pevač i gitarista Bili Gibons.

„Mnogo ćeš nam nedostajati, amigo."

Rođen kao Džozef Majkl Hil, basista je prvobitno svirao gitaru zajedno sa bratom Rokijem u Dalasu, pre nego što se preselio u Houston i pridružio se Birdu.

ZZ Top je osnovan 1969. godine, a prvi koncert uživo svirali su već sledeće godine.

Trio će izdati 15 studijskih i četiri živa albuma, sa hit singlovima poput Gimme All Your Lovin', Sleeping Bag, Viva Las Vegas.

Bend uvršten je u Kuću slavnih rokenrola 2004. godine.

Pored bas gitare, Hil je svirao i klavijaturu i bio je prateći vokal benda.

Hil se pojavljivao i u nekim filmovima poput Povratak u budućnost - treći deo (Back to the Future Part III) i u Dedvudu (Deadwood), kao i u animiranoj televizijskoj seriji King of the Hill.

Posle vesti o smrti, obožavaoci i kolege muzičari na društvenim mrežama su izražavali tugu.

„Više od 50 godina, Dasti Hil je bio sidro jednog od najvećih rok bendova svih vremena", napisao je muzički novinar Korbin Rif na Tviteru.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 07.29.2021)