Đoković predao meč za bronzu u dublu: Otkazalo mi je potpuno telo, žao mi je Nine, hoću i u Pariz

Radio 021 pre 3 sata

Novak Đoković neće igrati sa Ninom Stojanović u miks dublu za bronzu zbog iscrpljenosti.

Mediji prenose da se povukao zbog povrede ramena. Samim tim, Đoković i Nina Stojanović neće ni probati da osvoje bronzu u meču protiv Ešli Barti i Džona Pirsa. Đoković je novinarima rekao da je imao više povreda. "Povreda je u pitanju, ne jedna - više ih je. Nadam se da me to neće sprečiti da idem na US Open. Ne kajem se što sam došao i što sam dao sve od sebe, jer kako bih se kajao. To je normalna stvar da kada si na Olimpijskim igrama pokušaš da doneseš medalju