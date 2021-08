Vučić: U februaru još 20.000 dinara za penzionere, a pre toga povećanje penzija od pet odsto

Danas pre 1 sat | Danas Online, Beta

Do februara će penzije biti povećane pet odsto, a svaki penzioner u Srbiji će u februaru dobiti još 20.000 dinara državne pomoći, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS-u. „Mala je reč da je Srbija napredovala.

Stopa rasta u drugom kvartalu je 13,4 odsto. Bićemo u prve tri zemlje u Evropi. Ja sam večeras došao da kažem da od 20. do 22. septembra isplaćujemo po 50 evra svim penzionerima“, rekao je Vučić. Nakon toga, prema Vučićevim rečima, sredinom novembra sledi po 30 evra njima i svim ostalim građanima, pre svetog Nikole i onih dodatnih 20 evra za ostale građane. „Cilj je da minimalac u Srbiji bude 35.012 dinara do početka naredne godine“, dodao je on. Treba još toga