U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka zbog manjka domaće radne snage

Naslovi.ai pre 24 minuta
U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka zbog manjka domaće radne snage

Zbog niskih plata i nedostatka zainteresovanih radnika, Fijat u Kragujevac dovodi radnike iz inostranstva, dok grad beleži 9.000 nezaposlenih.

U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka zbog manjka radne snage, iako grad ima oko 9.000 nezaposlenih. Fabrika je ranije zapošljavala radnike iz Italije koje je plaćala znatno više. N1 Info Radio 021 InfoKG Danas Pressek Ritam grada Kg Vreme Glas Šumadije

Lider Samostalnog sindikata Jugoslav Ristić ističe da su plate u fabrici oko 70.000 dinara, što nije dovoljno za život, zbog čega domaći radnici nisu zainteresovani. Radio sto plus Serbian News Media

Ključne reči

MarokoFiatNezaposlenostItalijaFijatSindikatKragujevac

