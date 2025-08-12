Fijat: U fabriku u Kragujevcu doći će 100 Marokanaca na obuku i ispomoć, a ne 800 trajno zaposlenih

U Stelantisovu fabriku automobila u Kragujevcu treba da dođe oko 100 radnika iz Stelantisove fabrike u Maroku koji će se obučavati i ostati na radu do godinu dana, saznala je agencija Beta u toj fabrici.

Izvor agencije Beta u kragujevačkoj fabrici naveo je da i u Maroku treba da se pokrene proizvodnja modela "grande pande" za kojim vlada velika potražnja, zbog čega jedna grupa radnika iz te zemlje dolazi u Kragujevac na obuku i ispomoć. On je kazao i da nisu tačne najave gradskog većnika Radomira Erića da će biti zaposleno 800 radnika iz Maroka i Nepala. U Stelantisovoj fabrici u Kragujevcu je zaposleno oko 2.800 radnika, a potrebno je još 800 za rad u trećoj smeni