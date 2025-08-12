U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka, dolaze i radnici iz Maroka na obuku

Naslovi.ai pre 30 minuta

Zbog manjka radne snage i niskih plata, Fijat dovodi radnike iz inostranstva, dok Kragujevac beleži 9.000 nezaposlenih; radnici iz Maroka stižu i na obuku, demantovana najava o većem broju.

U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka zbog manjka radne snage, uprkos 9.000 nezaposlenih u gradu.

Lider Samostalnog sindikata Jugoslav Ristić ističe da su plate u fabrici oko 70.000 dinara, što nije dovoljno za život, zbog čega domaći radnici nisu zainteresovani.

Iz Stelantisove fabrike u Kragujevcu saznaje se da će oko 100 radnika iz Maroka doći na obuku i rad do godinu dana, jer u Maroku treba da se pokrene proizvodnja modela "grande pande" zbog velike potražnje. Najava o dolasku 800 radnika iz Nepala i Maroka je demantovana.