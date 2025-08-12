U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka, dolaze i radnici iz Maroka na obuku

Naslovi.ai pre 30 minuta
U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka, dolaze i radnici iz Maroka na obuku

Zbog manjka radne snage i niskih plata, Fijat dovodi radnike iz inostranstva, dok Kragujevac beleži 9.000 nezaposlenih; radnici iz Maroka stižu i na obuku, demantovana najava o većem broju.

U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka zbog manjka radne snage, uprkos 9.000 nezaposlenih u gradu. N1 Info Radio 021 InfoKG Danas Pressek Ritam grada Kg Vreme Glas Šumadije

Lider Samostalnog sindikata Jugoslav Ristić ističe da su plate u fabrici oko 70.000 dinara, što nije dovoljno za život, zbog čega domaći radnici nisu zainteresovani. Radio sto plus Serbian News Media

Iz Stelantisove fabrike u Kragujevcu saznaje se da će oko 100 radnika iz Maroka doći na obuku i rad do godinu dana, jer u Maroku treba da se pokrene proizvodnja modela "grande pande" zbog velike potražnje. Najava o dolasku 800 radnika iz Nepala i Maroka je demantovana. Danas N1 Info Nova ekonomija Jugmedia In medija Nedeljnik Radio 021

Povezane vesti »

Iz Stelantisove fabrike u Maroku na obuku u Kragujevac treba da dođe oko 100 radnika

Iz Stelantisove fabrike u Maroku na obuku u Kragujevac treba da dođe oko 100 radnika

Radio 021 pre 39 minuta
Šta se dešava u Kragujevcu: Marokanci, Nepalci i ko će praviti našu Pandu?

Šta se dešava u Kragujevcu: Marokanci, Nepalci i ko će praviti našu Pandu?

Nedeljnik pre 2 sata
Stelantis: U Kragujevac dolazi 100 radnika iz Maroka, ne 800 kako je najavljeno

Stelantis: U Kragujevac dolazi 100 radnika iz Maroka, ne 800 kako je najavljeno

In medija pre 2 sata
Beta: Izvor iz Stelantisa negira da će zaposliti strance, oko 100 Marokanaca dolazi na obuku

Beta: Izvor iz Stelantisa negira da će zaposliti strance, oko 100 Marokanaca dolazi na obuku

Nova ekonomija pre 3 sata
Fijat: U fabriku u Kragujevcu doći će 100 Marokanaca na obuku i ispomoć, a ne 800 trajno zaposlenih

Fijat: U fabriku u Kragujevcu doći će 100 Marokanaca na obuku i ispomoć, a ne 800 trajno zaposlenih

N1 Info pre 3 sata
U fabriku u Kragujevcu stiže 100 Marokanaca na obuku i ispomoć

U fabriku u Kragujevcu stiže 100 Marokanaca na obuku i ispomoć

Jugmedia pre 2 sata
Stelantisovoj fabrici u Kragujevcu potrebno još 800 radnika za rad u trećoj smeni: Da li će doći iz Maroka i Nepala?

Stelantisovoj fabrici u Kragujevcu potrebno još 800 radnika za rad u trećoj smeni: Da li će doći iz Maroka i Nepala?

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MarokoFiatNezaposlenostItalijaFijatSindikatKragujevac

Ekonomija, najnovije vesti »

U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka, dolaze i radnici iz Maroka na obuku

U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka, dolaze i radnici iz Maroka na obuku

Naslovi.ai pre 30 minuta
Srbija već 150 godina tiho gubi važnu bitku

Srbija već 150 godina tiho gubi važnu bitku

Bloomberg Adria pre 14 minuta
Peking vrši pritisak na firme da odbace američke AI čipove

Peking vrši pritisak na firme da odbace američke AI čipove

Bloomberg Adria pre 48 minuta
Godišnja inflacija u SAD u julu bez promene – 2,7 procenata

Godišnja inflacija u SAD u julu bez promene – 2,7 procenata

Biznis.rs pre 34 minuta
Panonska jezera i dalje magnet za turiste

Panonska jezera i dalje magnet za turiste

Ekapija pre 14 minuta