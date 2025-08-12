Šta se dešava u Kragujevcu: Marokanci, Nepalci i ko će praviti našu Pandu?

Jutros je iz Kragujevca stigla da informacija da u Stelantisovu fabriku automobila treba da dođe 8oo radnika iz Nepala i Maroka, da bi nekoliko sati kasnije stigao i demanti.

Naime, prema pisanju agencije Beta, u Stelantisovu fabriku automobila u Kragujevcu treba da dođe oko 100 radnika iz Stelantisove fabrike u Maroku, koji će se obučavati i ostati na radu do godinu dana. Izvor agencije Beta u kragujevačkoj fabrici naveo je da i u Maroku treba da se pokrene proizvodnja modela „grande pande“ za kojim vlada velika potražnja, zbog čega jedna grupa radnika iz te zemlje dolazi u Kragujevac na obuku i ispomoć. Otkud Marokanci i Nepalci u