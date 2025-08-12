U Fiatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka

Auto blog pre 1 sat  |  Krstarica.com / Beta.rs
U Fiatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka

Erić je još naveo da grad Kragujevac trenutno ima 9.000 nezaposlenih.

Za dugogodišnjeg lidera Samostalnog sindikata grada Kragujevca i fabrike Zastava oružje Jugoslava Ristića dolazak radnika iz inostranstva u fabriku automobila nije iznenađenje. „Jasno je da će doći radnici sa strane, jer za te zarade koje su nešto veće od 70.000 dinara očigledno je da ljudi u Kragujevcu nisu zainteresovani, jer od toga ne mogu da prežive. I zato se poseže za dolaskom radnika iz Nepala i Maroka, zemalja u kojima su ljudi jako siromašni“, kazao je
