Tokio: Indonežanke osvojile zlato u badminton dublu na OI

Kurir pre 3 sata

Indonežanke Grejsija Poli i Aprijani Rahau osvojile su danas olimpijsko zlato u badmintonu, u konkurenciji dublova.

One su u finalu savladale kineski par Čen Činčen i Zej Ifan sa 2:0 (21:19, 21:15). U meču za bronzu sastala su se dva para iz Južne Koreje, a bolje sa 2:0 bile Kim So Jon i Kong Hi Jon. Indoneziji je ovo bilo prvo zlato na Igrama u Tokiju, uz jedno srebro i dve bronze.