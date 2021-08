U većem delu Srbije sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni

N1 Info pre 7 sati | Autor:Beta

U većem delu Srbije danas će biti sunčano i toplo, samo ujutru u Vojvodini uz promenljivu oblačnost ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljuskovi, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab do umeren jugozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 20, a najviša dnevna od 31 do 36 stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas biti sunčano i toplo. Vetar će biti slab promenljiv. Jutarnja temperatura kretaće se oko 20, najviša dnevna oko 32 stepena Celzijusa. Zadržava se relativno povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u