Vremenska prognoza za sredu 4. Avgust: Pogledajte kakvo nas vreme očekuje danas, RHMZ objavio dva upozprenja! (foto)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: N. Živanović U jutarnjim satima u Vojvodini uz promenljivu oblačnost ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab do umeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo. Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna oko 32 stepena. Foto: RGMZ Na jugu i istoku Srbije danas ponovo veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko 36 °C, dok će u četvrtak (05.08.)