Britanija će proširiti vakcinaciju na mlade od 16 i 17 godina

Al Jazeera pre 1 sat | Izvor: Agencije

Druge evropske zemlje, uključujući Francusku i Njemačku, već su odobrile vakcinaciju za djecu od 12 godina i starije.

Britanska vlada prihvatila je savjete naučnika da vakcinaciju protiv korona virusa proširi na mlade od 16 i 17 godina, prenosi Beta. Ministar zdravlja Sajid Javid objavio je danas na Twitteru da će prihvatiti preporuku Zajedničkog odbora za vakcinaciju i imunizaciju (JCVI) da mladima od 16 i 17 godina ponudi jednu dozu Pfizer vakcine.