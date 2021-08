Korona uzima zalet

Vesti online pre 2 sata | N. S. Preradović - Vesti

Epidemiolog dr Predrag Kon smatra da će sve manifestacije, svadbe i sva javna okupljanja uticati da se korona proširi pre jeseni i već sada je trenutak da se razmišlja o uvođenju novih mera. Strah od Guče Testirano 6.000 ljudi

– Gotovo 600 novozaraženih dnevno je iznenađenje, jer su procene bile da će ta brojka ići do 500 dnevno. Očekujemo uskoro i 1.000 dnevno – rekao je dr Kon. On je upozorio na to da je broj hospitalizovanih poslednjih nedelja počeo da raste u odnosu na broj otpusta i da situacija polako prelazi u preteću. Na pitanje da li se može očekivati da Evropska unija skine Srbiju sa zelene liste, Kon kaže da tu nema dileme. – Svakako će nas zatvoriti, tu nema dileme. Kad kažem