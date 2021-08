Nakon kratkog predaha vraćaju se vreli dani, drugog dana vikenda do 37 stepeni

Top press pre 2 sata | RTS

Vikend u Srbiji sunčan i postepeno topliji. Strujanje vazduha sa jugozapada podiže dnevnu temperatru za pet stepeni. Jutro sveže, od 13 do 18, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. Duvaće slab do umeren vetar, jugoistočni. Već u nedelju termometri će se užariti, u nekim mestima i do 37 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će sutra u celoj Srbiji, a od ponedeljka do srede na jugu Srbije veoma toplo vreme. Kako je objavljeno na sajtu RHMZ-a, najviša temperaturaom biće do 37

