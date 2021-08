Preminuo politikolog Ramuš Tahiri

Danas pre 21 minuta | Beta

Bivši potpredsednik Vlade Kosova u egzilu i savetnik predsednika Kosova i kosovskog parlamenta Ramuš Tahiri preminuo je danas, objavili su prištinski mediji.

Tahiri je bio savetnik predsednice Kosova Atifete Jahjaga od 2011. do 2016. godine. On je prethodno bio savetnik predsednika Skupštine Kosova Nedžata Dacija od 2001. do 2006. godine. Bio je aktivan učesnik u javnom životu na Kosovu, kao i analitičar aktuelnih političkih događaja. Imao je suprugu, univerzitetsku profesorku Ljinditu Tahiri, i dva sina.