I danas veoma toplo – do 35 stepeni

Nova pre 33 minuta | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, sa temperaturom do 35 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab, promenljiv, na planinama povremeno jak, severoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 33 do 35. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 17 do 20, najviša dnevna oko 34. BONUS VIDEO: Rekordno visoke temperature u Italiji