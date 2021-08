Dačić: U Beogradu sam tri puta bio domaćin pregovora između vlasti Avganistana i talibana

RTS pre 43 minuta

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da je, u vreme dok je bio ministar spoljnih poslova, Beograd tri puta organizovao mirovne pregovore između vlasti Avganistana i talibana, kojima je on bio "domaćin", dodavši da su pregovori ocenjeni kao "uspešni" i da su obe strane bile "zahvalne".

"Ovde su bili predstavnici Saveta za mir i talibana i frakcija, a predsednik se uključivao video linkom", rekao je Ivica Dačić za TV Pink. Dačić je dodao da su velike sile, kada su to videle, rekle da će to uraditi u Dohi. "Rezultat njihovih pregovora uključujući i one koje su organizovali Moskva i Vašington smo videli", rekao je Dačić i naglasio da je na pregovorima u Beogradu atmosfera bila korektna i da je zajednička ocena bila da je bilo napretka, proglašeno je