Stiglo zahlađenje: Na snazi meteo alarm, evo gde se očekuju nepogode

Kurir pre 6 sati

U Srbiji će danas biti promenljivo i svežije vreme, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša od 23 do 27 stepeni. Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni. Zbog predviđenih nepogoda, na snazi je žuti meteo alarm i to na području, istočne, jugoistočne, jugozapadne Srbije i Kosova i Metohije. Prema prognozi RHMZ, danas će najtoplije biti u Negotinu sa 27 stepeni. Biometeorološka prognoza Pod uticajem biometeorološke situacije hronični bolesnici mogu osećati uobičajene