Danas prijatnije nego juče: Vreme u Srbiji promenljivo, maksimalna temperatura 29 stepeni

Mondo pre 11 minuta | Edin Delibašić

U sredu u svim krajevima znatno svežije i prijatnije vreme nego prethodnih dana uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima.

U sredu u svim krajevima znatno svežije i prijatnije vreme nego prethodnih dana uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Moguća je ređa pojava kratkotrajne kiše ponegde. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale na severu i oko normale na jugu Srbije. Minimalna temperatura od 14°C na severu do 20°C u Negotinu, a maksimalna od 23°C na severu Vojvodine do 29°C na jugu Srbije i u Negotinu. Beograd: U sredu svežije i prijatnije