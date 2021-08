Vratićemo dijasporu

Vesti online pre 3 sata | E. V.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Prokuplje, Blace i Brus u Topličkom okrugu i ocenio da se Srbija neuporedivo ekonomski brže razvija i istovremeno može da čuva svoje nacionalno dostojanstvo, što će omogućiti povratak ljudi iz dijaspore u zavičaj. Bićete zadovoljni Vodovod i gas Biće i za bioskop Jumko podiže Blace Deci bazen i teretana

U Prokuplju je predsednik obišao radove na rekonstrukciji zgrade Gimnazije, vredne oko 2,6 miliona evra. – Gimnazija se obnavlja posle 75 godina i više neće padati šut na decu i neće se smrzavati, a onda su na redu dve osnovne škole i gradnja vrtića. Završićemo i drugu faza Zdravstvenog centra sa skupom, najmodernijom opremom, što će koštati do 50 miliona evra – najavio je Vučić. On je okupljenom narodu rekao da će državni put od Merošine do Merdara biti