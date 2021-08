Ministar Nedimović najavio povećanje premije za mleko

N1 Info pre 23 minuta | Autor:FoNet, RTS

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je za RTS da će u narednim danima biti doneta odluka o povećanju premije za mleko, sa 7 na 10 dinara.

Nedimović je rekao da je to „jedna od mera, a ostalo narednih dana“. „Videćemo kako će to sve da ide. Samo Srbija ima dovoljno mleka u okruženju, sve ostale zemlje nemaju dovoljno mleka i to je naša šansa. Kad se nešto pojavi kao problem, ako imate dovoljno pameti možete to da pretvorite iz 0:1 u 2:1, iz dvojke u keca, i nadam se da ćemo to uraditi u sektoru mlekarstva“, rekao je Nedimović. Istakao je da će hrane biti dovoljno uprkos suši i da će Srbija „biti u