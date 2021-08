Nedimović: U narednim danima povećenje premije za mleko na deset dinara

Radio sto plus pre 3 sata

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će u narednim danima biti doneta odluka o povećenju premija za mleko sa sedam na deset dinara po litru.

Nedimović je, govoreći o proizvodjačima mleka koji su u velikom gubitku zbog skoka cene žitarica, rekao za RTS da je povećanje premija tek jedna od mera. “To je jedna od mera, ostalo narednih dana. Videćemo kako će to sve da ide”, rekao je on. Dodao je da samo Srbija ima dovoljno mleka u okruženju, da sve ostale zemlje nemaju i da je to šansa Srbije. “Kad se nešto pojavi kao problem, ako imate dovoljno pameti možete to da pretvorite iz 0:1 u 2:1, iz dvojke u keca,