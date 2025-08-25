Narodna banka Srbije nalaže povoljnije kredite za građane sa primanjima do 100.000 dinara

Narodna banka Srbije nalaže povoljnije kredite za građane sa primanjima do 100.000 dinara

NBS je naložila bankama da do 15. septembra 2025. ažuriraju ponude kredita za zaposlene i penzionere sa nižim primanjima pod povoljnijim uslovima.

Narodna banka Srbije (NBS) je nakon sveobuhvatne analize uslova kreditiranja naložila bankama da do 15. septembra 2025. godine ažuriraju ponude gotovinskih, potrošačkih i stambenih kredita za zaposlene i penzionere sa mesečnim primanjima do 100.000 dinara, kako bi im bile dostupne povoljnije kreditne usluge. N1 Info Blic Danas

Guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković istakla je da su mere usmerene na olakšavanje života građana i poslovanja privrede, posebno onih sa nižim primanjima, uz dugoročnu održivost. Cilj je zaštita i unapređenje životnog standarda. Radio sto plus RTV Serbian News Media

Finansijski konsultanti objašnjavaju da će smanjenje kamatnih stopa sa oko 10% na 7,5% doneti značajne uštede građanima sa nižim primanjima, posebno za kredite u vrednosti od milion dinara, gde se očekuje ušteda od oko 72.000 do 75.000 dinara na pet godina. Telegraf B92 RTV

Ključne reči

Jorgovanka TabakovićKreditiStambeni kreditiNBSNarodna BankaNarodna Banka Srbije

