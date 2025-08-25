Krediti pod povoljnijim uslovima

RTK pre 4 sati
Krediti pod povoljnijim uslovima
Narodna banka Srbije je naložila bankama koje u okviru svojih aktuelnih ponuda klijentima odobravaju potrošačke i gotovinske kredite u dinarima, kao i stambene kredite, da do 15. septembra 2025. godine svoje aktuelne ponude ažuriraju tako da zaposlenima i penzionerima s redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara ponude svoje kreditne proizvode pod povoljnijim uslovima, saopšteno je iz Narodne banke Srbije. Kreditni proizvodi pod povoljnijim uslovima biće
