Narodna banka Srbije naložila je bankama da ponude povoljnije kredite građanima

Narodna banka Srbije (NBS) naložila je bankama koje odobravaju potrošačke, gotovinske i stambene kredite da do 15. septembra ponude povoljnije uslove za zaposlene i penzionere sa mesečnim primanjima do 100.000 dinara.

Prema saopštenju guvernerke Jorgovanke Tabaković, cilj ovih mera je zaštita i unapređenje životnog standarda građana, posebno onih sa nižim primanjima. Očekivanja NBS su da će nominalne kamatne stope na gotovinske i potrošačke kredite, kao i na kredite za refinansiranje, biti niže za tri procentna poena u odnosu na prosek iz jula ove godine. To podrazumeva donju granicu kamatne stope do 7,5%. Za kredite za penzionere s uključenim životnim osiguranjem, kamatne stope