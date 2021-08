SSP: Semafor škola služi samo da zamagli pogled

Nova pre 44 minuta | Autor:Agencije

Stranka slobode i pravde uputila je kritike Vladi Srbije, odnosno Ministarstvu prosvete, zbog protokola o postupanju koji je poslat školama u Srbiji. „Imamo novo telo koje nije definisano ZOSOV-om, Tim za škole, koje formira Institut Batut zajedno sa Ministarstvom prosvete i zdravlja.

Svakoga dana od utorka do petka od škole (utorak), preko školske uprave (sreda), Tima za škole i lokalne samouprave (četvrtak mišljenje, petak odluka) idu informacije od škole do odluke. Ako se nešto desi u školi do ponedeljka, odluka će se doneti u petak“, navodi se u saopštenju. Dodaju da u vreme pandemije COVID 19, pojavom novog Delta soja koji se znatno lakše i brže prenosi i povećava se učešće dece u transmisiji, „u ekonomskom tigru koji je sve digitalizovao