Medvedev preti Đokoviću na US openu! Rus se nada pobedi nove generacije: Svi želimo da zaustavimo Novaka

Danil Medvedev ima jasan cilj na US openu, a to je pobeda protiv Novaka Đokovića. Dok se srpski as sprema za istorijski podvig, mlađa garda na čelu sa Rusom želi da ga spreči u tome. Novak Đoković u Njujorku se sprema za US open i pohod na 21. grend slem titulu, a već se projektuje da finale tog turnira igra sa drugim reketom sveta Danilom Medvedevom. Ruski teniser dugo želi pobedu protiv najboljeg na svetu pa mu je tako to cilj i na poslednjem grend slemu u